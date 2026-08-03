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Власть

Союзничество с Узбекистаном и Азербайджаном расширяет возможности КР — политолог

В конце июля 2026 года Кыргызстан за два дня подписал договоры о союзнических отношениях с двумя государствами: 30 июля – с Узбекистаном, 31 июля – с Азербайджаном. Это не просто два отдельных дипломатических события, а важный сигнал об изменении внешней политики страны.

Кыргызстан расширяет круг близких партнеров и делает многовекторную политику более практичной. При этом отношения с Узбекистаном и Азербайджаном имеют разное содержание и открывают для республики разные возможности.

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Фото автора. Уланбек Асаналиев
Узбекистан: от поиска решений к совместному развитию

Узбекистан – ближайший сосед Кыргызстана. Наши страны связывают общая история, граница, торговля, транспорт, водноэнергетические вопросы и постоянные контакты между гражданами.

Еще сравнительно недавно в центре кыргызско-узбекских отношений находились граница и функционирование пунктов пропуска. Сегодня стороны переходят к более широкой повестке, включающей промышленность, инвестиции, туризм, образование и социальную защиту.

Вместе с Договором о союзнических отношениях подписаны документы по участку кыргызско-узбекской государственной границы, совместному использованию родника Чечме, о пунктах пропуска через границу и о взаимных поездках граждан. Отдельные соглашения касаются государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, взаимного признания кредитов в сфере высшего образования, а также сотрудничества в туризме, культуре и агропромышленном комплексе.

Эти решения имеют прямое отношение к повседневной жизни людей. Упрощение поездок облегчает семейные и деловые контакты. Признание образовательных кредитов создает дополнительные возможности для студентов. Соглашения о социальном страховании и пенсионном обеспечении защищают интересы граждан, осуществляющих трудовую деятельность в соседней стране.

Также достигнута договоренность о создании межгосударственного совета под председательством президентов двух республик. Он должен стать основным механизмом реализации союзнических отношений.

Таким образом, Кыргызстан и Узбекистан переходят от решения отдельных проблем к системному сотрудничеству. Стабильность и совместное развитие становятся практическим интересом обеих сторон.

Для Кыргызстана союзничество с Узбекистаном – это доступ к большому рынку, инвестиции, технологии, а также возможность монетизировать свой гидропотенциал и транзитный ресурс. А Узбекистану партнерство с Кыргызстаном важно для энергетической безопасности, расширения логистики на север и выхода к новым транспортным коридорам, а также для решения водноэнергетического взаимодействия через совместные крупные проекты.

Азербайджан: новые маршруты и экономические возможности

Союзничество с Азербайджаном имеет другую направленность. У двух стран нет общей границы, однако Азербайджан занимает важное положение на пересечении Каспийского региона, Южного Кавказа, Турции и направлений, ведущих к европейским рынкам.

Для Кыргызстана такое сотрудничество – это возможность расширить транспортные связи, привлечь инвестиции и выйти на новые рынки.

Подписанные документы охватывают работу Азербайджано-Кыргызского фонда развития, международные автомобильные и грузовые перевозки, судоходство, поставки нефтепродуктов, энергетику и кибербезопасность. Предусмотрено также сотрудничество между AzerGold и «Кыргызалтыном». Побратимские связи установлены между Шушей и Чолпон-Атой, Габалой и Караколом, Гянджой и Ошем. То есть архитектура строится не только на уровне заявлений, но и на реальной инфраструктуре и совместных инициативах. 

Подписание таких документов на одной площадке (Чолпон-Ата) и в короткий срок показывает, что Кыргызстан стремится играть более активную роль в регионе. Страна не просто участвует в многосторонних форматах, но и выстраивает плотную сеть двусторонних связей, становясь своеобразным «узлом». 

Это показывает, что отношения Кыргызстана и Азербайджана уже не ограничиваются культурной близостью и взаимодействием в рамках тюркского мира.

Все большее место в них занимают экономика, транспорт, энергетика и инвестиции. Теперь Кыргызстан расширяет круг близких союзников, чтобы не зависеть от одного вектора и иметь больше маневра в международной политике.

Союз с Азербайджаном – это выход на новый уровень взаимодействия с тюркоязычными странами, что дополнительно укрепляет связи в рамках Организации тюркских государств.

Особенно важно транспортное направление. Азербайджан может стать для Кыргызстана связующим звеном с Каспием, Южным Кавказом и транзитным коридором в Турцию и на Ближний Восток. Для республики, не имеющей выхода к морю, расширение логистических маршрутов имеет стратегическое значение – диверсификация логистических и экономических связей, выход на новые рынки сбыта и получение доступа к технологиям и компетенциям.

Однако одного подписания документов недостаточно. Чтобы новые маршруты и проекты заработали, необходимы инвестиции, согласованные тарифы, удобные таможенные процедуры и постоянная работа государственных органов.

Главный критерий – конкретный результат

Союзнические отношения с Узбекистаном и Азербайджаном не означают отказа Кыргызстана от сотрудничества с другими государствами. Напротив, это означает, что страна выстраивает более широкую и гибкую систему внешних связей.

С Узбекистаном приоритетом остаются приграничное взаимодействие, торговля, вода, энергетика и повседневные контакты граждан. С Азербайджаном – транспорт через Каспий, инвестиции, энергетика и выход к новым рынкам.

При этом высокий политический статус отношений повышает ответственность сторон. Подписанные документы должны сопровождаться эффективной работой государственных органов, прозрачностью решений и контролем над исполнением договоренностей.

Главным показателем успеха станет его реальная польза. Новые предприятия – это рабочие места. Развитые транспортные коридоры – доступ к рынкам. Стабильные договоренности по воде и энергетике – более предсказуемые условия для сельского хозяйства и экономики. Упрощение поездок и признание образования – дополнительные возможности для граждан.

Два союзнических договора показывают, что Кыргызстан укрепляет отношения с ближайшим соседом и одновременно расширяет сотрудничество через Каспий и Южный Кавказ, выстраивает более широкую и устойчивую систему внешних связей.

        
Ссылка: http://24.kg/vlast/383918/
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