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Власть

Антимонопольной службе хотят дать больше полномочий для проверок бизнеса

В Кыргызстане предлагают ужесточить ответственность компаний за отказ предоставлять информацию Службе антимонопольного регулирования. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

Согласно проекту, юридическое лицо оштрафуют на 65 тысяч сомов, если оно:

  • не подаст обязательное ходатайство или уведомление в антимонопольный орган;
  • нарушит сроки и порядок их подачи;
  • предоставит заведомо недостоверные сведения;
  • не ответит на официальный запрос службы;
  • предоставит информацию с опозданием либо направит недостоверные данные.

При повторном и последующих отказах предоставить запрашиваемую информацию штраф предлагается рассчитывать уже не в фиксированной сумме. Он составит один процент от выручки нарушителя от реализации товаров, работ и услуг либо один процент от его расходов на приобретение товаров, работ и услуг.

Кроме того, предлагается расширить возможности Службы антимонопольного регулирования при проведении проверок бизнеса. Основанием могут стать признаки нарушения антимонопольного законодательства, правил ценообразования, а также мотивированное представление Евразийской экономической комиссии.

Порядок такого контроля должен будет утвердить кабинет министров.

Авторы инициативы заявляют, что действующие штрафы не заставляют компании своевременно выполнять требования антимонопольного органа. Некоторые субъекты бизнеса, по данным ведомства, систематически не предоставляют информацию, направляют ее с опозданием или используют процедуры обжалования для затягивания расследований.

С 2024 года по май 2026-го общая сумма штрафов за непредоставление информации составила 195 тысяч сомов. При этом отдельные компании привлекались к ответственности неоднократно.

Разработчики считают, что новые санкции позволят сократить затягивание антимонопольных расследований и быстрее выявлять нарушения конкуренции.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383897/
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