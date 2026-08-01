Кыргызстан и ОАЭ обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений

Садыр Жапаров и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заед Аль Нахайян сегодня, 1 августа, обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

По данным пресс-службы президента, в посланиях отмечено, что за прошедшие три десятилетия кыргызско-эмиратские отношения достигли высокого уровня развития, опираясь на принципы взаимного уважения, доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Подчеркнута положительная динамика политического диалога, последовательное расширение взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, цифровой, туристической и гуманитарной сферах, а также наличие значительного потенциала для дальнейшего углубления двустороннего партнерства.

Эмиратская сторона выразила готовность и впредь укреплять дружественные отношения и расширять взаимовыгодное сотрудничество в интересах двух государств и их народов.

В поздравительных посланиях выражена уверенность, что 30-летний юбилей установления дипломатических отношений станет важной вехой в истории кыргызско-эмиратского сотрудничества и придаст новый импульс реализации перспективных совместных инициатив и проектов.