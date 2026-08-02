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Власть

Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсети

Президент США намерен продавать трейдерам с Уолл-стрит возможность первыми увидеть его посты в соцсети Truth Social, сообщает Associated Press.

В материале агентства говорится, что этот шаг открывает перспективы получения компанией Трампа большой прибыли, но при этом поднимает серьезные вопросы об инсайдерской торговле и использовании служебного положения в личных целях.

Отмечается, что возможность читать сообщения в соцсетях до их публикации в общем доступе продают многие фирмы и медиа, но Truth Social не просто публикует новости, а создает их — посты Трампа напрямую влияют на рынки, поскольку президент США комментирует все: от пошлин до военных конфликтов.

Агентство добавило, что в Белом доме не ответили на вопрос, одобрили ли инициативу юристы администрации президента США.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383832/
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