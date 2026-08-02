Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсети

Президент США намерен продавать трейдерам с Уолл-стрит возможность первыми увидеть его посты в соцсети Truth Social, сообщает Associated Press.

В материале агентства говорится, что этот шаг открывает перспективы получения компанией Трампа большой прибыли, но при этом поднимает серьезные вопросы об инсайдерской торговле и использовании служебного положения в личных целях.

Отмечается, что возможность читать сообщения в соцсетях до их публикации в общем доступе продают многие фирмы и медиа, но Truth Social не просто публикует новости, а создает их — посты Трампа напрямую влияют на рынки, поскольку президент США комментирует все: от пошлин до военных конфликтов.

Агентство добавило, что в Белом доме не ответили на вопрос, одобрили ли инициативу юристы администрации президента США.