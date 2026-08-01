Госсекретарь США анонсировал возобновление переговоров между Украиной и Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели ожидается активизация дипломатических усилий с целью завершения российско-украинской войны, пишет ВВС.

«В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне», — сказал Рубио.

Однако успех этого процесса не гарантирован, сказал он. «Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие «красные линии», и пока нам не удастся немного сблизить эти «красные линии», мы не достигнем желаемого результата», — заявил госсекретарь США.