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Власть

Дастан Бекешев: Вред от F1H2O меньше, чем от сбросов баз отдыха в озеро

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что проведение водной «Формулы-1» на Иссык-Куле наносит меньший вред экологии, чем существующие проблемы с загрязнением озера.

По его словам, главную угрозу представляют базы отдыха, которые, как он отметил, могут сбрасывать отходы в озеро.

Депутат считает, что подобные соревнования помогают показать миру, что Кыргызстан развивается, а экономическая ситуация в стране движется вперед.

«Такие международные мероприятия нужно проводить как можно больше. Мир должен видеть, что Кыргызстан развивается и у страны есть будущее», — отметил депутат.

Комментируя вопросы экологической нагрузки от проведения соревнований, Дастан Бекешев заявил, что влияние подобных мероприятий несравнимо с другими проблемами, которые существуют на озере.

«Кто-то говорит, что это вредно. Да, есть небольшой вред, но мы сами наносим гораздо больший ущерб экологии. Есть места, где расположены базы отдыха, которые сливают отходы прямо в озеро. Это гораздо страшнее», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что проведение таких событий меняет восприятие Кыргызстана за рубежом.

«Другие страны сейчас видят, что Кыргызстан развивается, и говорят об этом. У нашей страны есть будущее», — добавил Дастан Бекешев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383807/
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