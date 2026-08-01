01:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Садыр Жапаров: Кыргызстан открыл новую страницу в истории, приняв UIM F1H2O

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O на Иссык-Куле.

Глава государства отметил, что проведение водной «Формулы-1» стало значимым событием для страны и новой страницей в истории независимого Кыргызстана.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Впервые в истории независимого Кыргызстана наша страна принимает этап водной «Формулы-1», — отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что F1H2O является одним из самых престижных, зрелищных и технологичных видов спорта в мире, объединяющим передовые технологии и высокий уровень мастерства спортсменов.

По словам главы государства, проведение такого международного соревнования повышает узнаваемость Кыргызстана на мировой спортивной арене и открывает новые возможности для развития страны.

В церемонии открытия также приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383796/
просмотров: 6320
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за соцсетями
F1H2O Grand Prix prize fund to reach several million dollars
От Иссык-Куля до Каспия: как меняется геополитика Центральной Азии
F1H2O planned to be held in Issyk-Kul region annually
Cabinet Chairman attends closing ceremony of UIM F1H2O World Championship
Shaun Torrente wins Grand Prix of Kyrgyzstan in F1H2O
Первый день этапа F1H2O: Андерссон взял поул, Торренте победил во втором спринте
Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Free concerts to be held during F1H2O World Championship in Issyk-Kul region
Second round of UIM F1H2O World Championship starts in Issyk-Kul region
Популярные новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в&nbsp;отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку
Генпрокуратура обжаловала приговор районного суда по&nbsp;делу &laquo;Письма&nbsp;75&raquo; Генпрокуратура обжаловала приговор районного суда по делу «Письма 75»
Пенсии в&nbsp;Кыргызстане хотят назначать автоматически без заявления граждан Пенсии в Кыргызстане хотят назначать автоматически без заявления граждан
Жителям села, переданного Кыргызстану от&nbsp;Узбекистана, дадут гражданство&nbsp;КР Жителям села, переданного Кыргызстану от Узбекистана, дадут гражданство КР
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
5 августа, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 августа, вторник
23:49
ChatGPT стал лидером в Конгрессе США: на сервис потратили $113 тысяч
23:28
В России официально легализовали обращение криптовалют
23:03
США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности
22:43
В Ат-Баши картофель продают по 5-6 сомов за килограмм. Комментарий Минсельхоза
22:25
Кыргызстанка получила тяжелые ножевые ранения при нападении на Северном Кипре