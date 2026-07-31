Президент Таджикистана предложил построить в Центральной Азии крупный НПЗ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил рассмотреть строительство в Центральной Азии крупного нефтеперерабатывающего завода. С такой инициативой он выступил на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и президента Азербайджана в Чолпон-Ате.

По словам Рахмона, вопрос энергетической безопасности является одним из ключевых факторов устойчивого развития региона и требует совместных решений.

«Предлагаю поручить нашим профильным ведомствам проработать вопрос строительства в регионе крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий. При этом, конечно же, в первую очередь должны быть учтены внутренние потребности стран региона в критически важных видах нефтепродуктов», — заявил президент Таджикистана.