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Власть

Президент Таджикистана предложил построить в Центральной Азии крупный НПЗ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил рассмотреть строительство в Центральной Азии крупного нефтеперерабатывающего завода. С такой инициативой он выступил на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и президента Азербайджана в Чолпон-Ате.

По словам Рахмона, вопрос энергетической безопасности является одним из ключевых факторов устойчивого развития региона и требует совместных решений.

«Предлагаю поручить нашим профильным ведомствам проработать вопрос строительства в регионе крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий. При этом, конечно же, в первую очередь должны быть учтены внутренние потребности стран региона в критически важных видах нефтепродуктов», — заявил президент Таджикистана.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383711/
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