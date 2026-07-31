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Власть

Главы стран Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию.

По словам главы Кыргызстана, документ закрепляет общие подходы стран к дальнейшему развитию регионального сотрудничества. После подписания Садыр Жапаров объявил встречу президентов завершенной.

Неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики проходит с 30 июля по 1 августа на Иссык-Куле. В ходе саммита лидеры обсудили вопросы развития торговли, энергетики, транспорта, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также региональной безопасности и взаимодействия в рамках международных организаций.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана
Подписание Чолпон-Атинской декларации стало одним из главных итогов встречи. Кроме того, в ходе саммита лидеры поддержали ряд инициатив, направленных на расширение регионального сотрудничества, включая развитие транспортных коридоров, энергетического взаимодействия и туристической отрасли.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383709/
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