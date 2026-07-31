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Власть

Казахстан и Узбекистан поддержали идею Кыргызстана о единой туристической визе

Казахстан и Узбекистан поддержали инициативу Кыргызстана по введению единой туристической визы для иностранных граждан, желающих путешествовать по странам Центральной Азии. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате.

Глава государства отметил, что рассчитывает на поддержку инициативы всеми странами региона.

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Встреча президентов КР, РТ и РУз. Садыр Жапаров предложил ввести единую визу

Неформальная консультативная встреча проходит с 30 июля по 1 августа. В ней участвуют президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Лидеры обсуждают вопросы развития торговли, энергетики, туризма, транспортных коридоров, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также региональной безопасности.

Напомним, в марте 2025 года Садыр Жапаров предложил странам Центральной Азии ввести безвизовый режим между собой и создать единую визу для иностранных туристов по аналогии с шенгенской.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383707/
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