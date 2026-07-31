Садыр Жапаров и Ильхам Алиев подписали ряд соглашений о сотрудничестве

По итогам переговоров президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Азербайджана Ильхама Алиева стороны подписали несколько двусторонних документов.
По данным администрации главы КР, церемония состоялась в рамках государственного визита главы Азербайджана в нашу республику. Документы охватывают сотрудничество в транспортно-логистической, энергетической, инвестиционной, цифровой, финансовой и гуманитарной сферах.
Главы государств подписали Договор о союзнических отношениях и решение Межгосударственного совета Кыргызстана и Азербайджана.
- соглашением о международном автомобильном сообщении между кабинетом министров КР и правительством Азербайджана;
- дорожной картой сотрудничества в области энергетики на 2026-2027 годы;
- дорожной картой реализации программы сотрудничества между правительствами двух стран на 2024-2029 годы;
- дополнительным соглашением об изменениях в договор о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития;
- меморандумом о сотрудничестве в сфере грузоперевозок, судоходства и судостроения;
- меморандумом о сотрудничестве в области статистики;
- меморандумом по взаимодействию в сфере кибербезопасности;
- меморандумами об установлении побратимских связей между Ошом и Гянджой, Караколом и Габалой, Чолпон-Атой и Шушей;
- меморандумом о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов;
- меморандумом о взаимодействии между Службой регулирования и надзора за финансовым рынком КР и Центральным банком Азербайджана;
- меморандумом о сотрудничестве между ОАО «Кыргызалтын» и ЗАО «АзерГолд».
Подписанные документы направлены на расширение двустороннего сотрудничества и укрепление связей между двумя странами.
Напомним, 30 июля Ильхам Алиев прибыл в КР с государственным визитом. Сегодня в Чолпон-Ате состоялась его встреча с президентом Садыром Жапаровым в формате тет-а-тет. Кроме того, главы двух государств провели третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.