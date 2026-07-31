Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и президента Азербайджана.

Встреча пройдет 31 июля в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

В международном аэропорту «Иссык-Куль» Касым-Жомарта Токаева встретил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев.

Ожидается, что в рамках встречи лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана обсудят вопросы регионального сотрудничества, укрепления партнерства, а также актуальные темы международной и региональной повестки.