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Власть

Кыргызстан и Азербайджан повысили отношения до союзнического уровня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Кыргызстан и Азербайджан приняли решение повысить уровень двусторонних отношений до союзнического. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой КР Садыром Жапаровым в Чолпон-Ате.

Сегодня в культурном центре «Рух-Ордо» состоялась официальная церемония встречи лидеров двух стран. Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

После исполнения государственных гимнов президенты приняли рапорт роты почетного караула, обошли строй военнослужащих и приветствовали участников церемонии. Затем они представили членов официальных делегаций, сделали совместное фото и продолжили переговоры в формате тет-а-тет в импровизированной юрте.

По итогам встречи Ильхам Алиев сообщил, что Бишкек и Баку приняли решение вывести отношения на союзнический уровень.

«Мы повышаем уровень наших отношений до союзнического. Это высший уровень взаимодействия, это отражает и характер, и дух наших отношений», — заявил лидер Азербайджана.

Он также сообщил, что стороны договорились увеличить капитал Кыргызско-Азербайджанского фонда развития. По словам Ильхама Алиева, фонд уже реализует несколько проектов, а в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Кроме того, он отметил участие Азербайджана в развитии туристической инфраструктуры Иссык-Куля. В рамках визита главы двух стран примут участие в открытии пятизвездочного отеля «Баку».

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Президент Азербайджана высоко оценил темпы развития КР. По словам Ильхама Алиева, его впечатлили новые инфраструктурные проекты, строительство на Иссык-Куле и созданный здесь гольф-комплекс международного уровня, открытие которого прошло накануне. В мероприятии приняли участие главы Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. 

В завершение Ильхам Алиев подчеркнул, что видит личную вовлеченность президента Садыра Жапарова в развитие республики, и выразил уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-азербайджанских отношений. 
Ссылка: http://24.kg/vlast/383656/
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