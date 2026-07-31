Кыргызстан и Азербайджан повысили отношения до союзнического уровня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Кыргызстан и Азербайджан приняли решение повысить уровень двусторонних отношений до союзнического. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой КР Садыром Жапаровым в Чолпон-Ате.
Сегодня в культурном центре «Рух-Ордо» состоялась официальная церемония встречи лидеров двух стран. Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.
По итогам встречи Ильхам Алиев сообщил, что Бишкек и Баку приняли решение вывести отношения на союзнический уровень.
«Мы повышаем уровень наших отношений до союзнического. Это высший уровень взаимодействия, это отражает и характер, и дух наших отношений», — заявил лидер Азербайджана.
Он также сообщил, что стороны договорились увеличить капитал Кыргызско-Азербайджанского фонда развития. По словам Ильхама Алиева, фонд уже реализует несколько проектов, а в дальнейшем их количество будет увеличиваться.
Президент Азербайджана высоко оценил темпы развития КР. По словам Ильхама Алиева, его впечатлили новые инфраструктурные проекты, строительство на Иссык-Куле и созданный здесь гольф-комплекс международного уровня, открытие которого прошло накануне. В мероприятии приняли участие главы Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
В завершение Ильхам Алиев подчеркнул, что видит личную вовлеченность президента Садыра Жапарова в развитие республики, и выразил уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-азербайджанских отношений.