Садыр Жапаров принял участие в открытии «Игр будущего 2026» в Астане

Садыр Жапаров сегодня, 29 июля, принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего 2026», которые состоялись в Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Касым-Жомарт Токаев, открывая состязания, выступил с речью. Также с видеоприветствием к участникам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участниками соревнований, которые пройдут с 29 июля по 9 августа, станут более 800 спортсменов в восьми инновационных дисциплинах из 34 стран.