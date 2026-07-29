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Власть

Садыр Жапаров принял участие в открытии «Игр будущего 2026» в Астане

Садыр Жапаров сегодня, 29 июля, принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего 2026», которые состоялись в Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Касым-Жомарт Токаев, открывая состязания, выступил с речью. Также с видеоприветствием к участникам обратился президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участниками соревнований, которые пройдут с 29 июля по 9 августа, станут более 800 спортсменов в восьми инновационных дисциплинах из 34 стран.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383465/
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