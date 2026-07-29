Следующие выборы президента пройдут 27 января 2027 года

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»».

Согласно документу, выборы в Кыргызстане будут проводиться по средам, а не восксресеньям, как это было ранее.

В частности, в документе прописано, что:

очередные выборы президента проводятся в четвертую среду января года, в котором истекает срок его полномочий;

очередные выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся в среду месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва Жогорку Кенеша.

Таким образом, следующие выборы президента в Кыргызстане состоятся 27 января 2027 года.

День голосования будет выходным днем с сохранением заработной платы как за рабочий день независимо от формы собственности работодателя.

Поправки в конституционный закон Жогорку Кенеш принял 24 июня.