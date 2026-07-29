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Власть

Садыр Жапаров прибыл в Астану на открытие «Игр будущего — 2026»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 29 июля прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026».

В аэропорту Астаны главу государства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в торжественной церемонии открытия турнира и посетит спортивные площадки, где пройдут соревнования.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир, объединяющий традиционные спортивные дисциплины и соревнования с использованием современных технологий и киберспорта. Казахстан принимает турнир в 2026 году. Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран.

Ссылка: http://24.kg/vlast/383431/
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