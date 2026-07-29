Темир Сариев назвал преждевременными заявления о высокой прибыли Жетим-Тоо

Бывший премьер-министр Темир Сариев заявил, что оценивать рентабельность разработки месторождения Жетим-Тоо без полноценного технико-экономического обоснования преждевременно. Так он прокомментировал высказывания Тенгиза Болтурука о перспективах освоения месторождения и предполагаемой стоимости проекта.

По словам Темира Сариева, в 2021 году по поручению президента Садыра Жапарова создана рабочая группа из отечественных специалистов в области геологии, горного дела, инженерии и финансов. Проект предполагалось реализовывать через компанию со стопроцентным государственным участием.

Специалисты изучили материалы геологоразведки 1983-го и исследования китайской стороны, проведенные в 2008-2009 годах.

Подготовленные расчеты носили предварительный характер. Сумма инвестиций в 20 миллионов долларов, о которой говорил Тенгиз Болтурук, в документах рабочей группы не рассматривалась, отметил Темир Сариев.

Главной проблемой он назвал сложность обогащения руды. По имеющимся исследованиям, значительная часть гематитовых и гематит-магнетитовых руд Жетим-Тоо относится к труднообогатимым. Доля наиболее пригодной для переработки магнетитовой руды составляет около 19 процентов.

Концепция рабочей группы предусматривала поэтапное освоение месторождения. Сначала планировалось наладить добычу и производство железорудного концентрата для продажи, в том числе в Китай. Полученные доходы предлагалось направить на строительство металлургического комбината.

В перспективе проект мог бы обеспечить переработку до 30 миллионов тонн руды в год и создать в Кыргызстане металлургический кластер. Однако для этого потребуются крупные инвестиции, современные технологии и квалифицированные специалисты, подчеркнул экс-премьер.

Напомним, ранее бывший внешний управляющий Кумтором Тенгиз Болтурук, признанный виновным по делу о причинении государству ущерба на сумму более 1 миллиарда сомов, заявил, что готов возглавить разработку месторождения Жетим-Тоо.