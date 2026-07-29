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Власть

Президенты Мирзиеев, Жапаров и Рахмон летят в Астану

Президенты Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана летят в Астану (Казахстан) для участия в церемонии открытия турнира «Игры будущего — 2026», сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, глава РК Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026». В мероприятии также примут участие президент РУз Шавкат Мирзиеев, президент КР Садыр Жапаров и президент РТ Эмомали Рахмон.

Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран.

 

Справка: 

«Игры будущего» (Games of the Future) — это международный турнир, где объединяются цифровые и физические активности. Сначала спортсмены соревнуются в цифровом формате, например на приставке, компьютере или мобильном устройстве, а затем продолжают борьбу в физическом формате, например выходя на футбольное поле. 
Ссылка: http://24.kg/vlast/383384/
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