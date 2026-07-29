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Власть

В Кыргызстане предложили на 10 лет запретить снос памятников архитектуры

В Кыргызстане предложили ввести десятилетний мораторий на снос и исключение объектов историко-культурного наследия из государственного списка. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ запрещает признавать памятники утратившими историко-культурную ценность, исключать их из Государственного списка памятников истории и культуры, сносить и демонтировать.

Новое строительство в охранных зонах также хотят запретить. Исключение предусмотрено для реставрации, консервации и музеефикации объектов.

Госорганам, местным администрациям и муниципалитетам запретят выдавать разрешения на работы, которые могут ухудшить состояние памятников или нарушить режим их охранных зон.

Авторы проекта объясняют инициативу случаями, когда исторические объекты лишались охранного статуса под предлогом аварийного состояния или утраты ценности, после чего на их месте появлялась коммерческая недвижимость. По их мнению, действующие механизмы защиты памятников уязвимы перед интересами застройщиков.

В течение шести месяцев после принятия закона кабмин должен провести инвентаризацию объектов наследия и установить точные границы их охранных зон.

Предполагается создать единую цифровую базу с данными о расположении, состоянии и правовом статусе памятников.

Инвентаризацию планируют проводить поэтапно в течение пяти лет за счет предусмотренных бюджетных средств. Дополнительного финансирования из республиканского бюджета проект не предусматривает.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383333/
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