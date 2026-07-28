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Власть

Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продажи земли иностранцам

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев заявил, что парламент не примет закон, позволяющий продавать или передавать иностранцам территорию Кыргызстана.

«Ни президент, ни Жогорку Кенеш, ни народ этого не допустят. Ни один метр кыргызской земли не перейдет другому государству», — сказал он, комментируя обсуждаемый законопроект.

По словам Маматалиева, документ пока не поступил в парламент, однако он уже ознакомился с его содержанием. Спикер отметил, что проект, наоборот, предусматривает дополнительные ограничения при передаче земель в аренду.

В частности предлагается установить механизм возврата участков государству, если арендатор использует их не по назначению. Например, землю, полученную под строительство завода или фабрики, нельзя будет впоследствии трансформировать под жилье.

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Кроме того, в аренду предлагается запретить передавать пастбища, земли месторождений, особо охраняемые природные территории и другие участки, связанные с природными ресурсами.

Маматалиев также сообщил, что срок аренды хотят ограничить. Первоначально участок предлагается предоставлять на десять лет. Если инвестор выполнит обещанные условия, срок можно будет продлить еще на 25 лет, а затем — максимум до 50 лет. После этого земля должна вернуться государству без дальнейшего продления.

«Когда законопроект поступит в Жогорку Кенеш, мы рассмотрим все его плюсы и минусы. Но закон о продаже кыргызской земли или ее передаче другим мы никогда не примем», — заявил спикер.

Напомним, ранее кабмин вынес на общественное обсуждение проект изменений в порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. 
Ссылка: http://24.kg/vlast/383292/
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