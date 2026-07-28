12:33
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

В КР признание вины будет основанием для выделения дела в отдельное производство

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана.

Теперь следователь или суд сможет выделить уголовное дело в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых, заключивших соглашение о признании вины.

Отдельное дело также можно будет выделить, если установлено, что обвиняемый совершил деяние в состоянии невменяемости либо после преступления у него возникло психическое расстройство.

Такое решение допускается, если разделение материалов не повлияет на полноту и объективность расследования. Основанием также может стать большой объем дела или множество эпизодов.

Кроме того, если во время следствия или суда станет известно о другом преступлении, совершенном иным лицом и не связанном с основным обвинением, необходимые материалы выделят для начала отдельного производства. Информацию об этом следователь должен незамедлительно внести в Единый реестр преступлений.

Поправки также позволяют другим лицам обжаловать судебные решения в части, затрагивающей их имущественные права.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383218/
просмотров: 1544
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Семь с половиной лет за шубу. Депутат высказалась за реформу уголовной политики
Кто купил бракованную технику? Мэрия Каракола указала на прежнее руководство
Закупка спецтехники для Каракола на 330 миллионов обернулась уголовным делом
В милиции опровергли информацию о пропаже 30 уголовных дел
Первое заседание по делу Камчыбека Ташиева пройдет за закрытыми дверями
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья
РФ&nbsp;всегда уважала самостоятельный и&nbsp;независимый путь Кыргызстана&nbsp;&mdash; Захарова РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова
Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и&nbsp;членов семьи, подписан в&nbsp;России Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России
Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину &laquo;заморозить&raquo; конфликт в&nbsp;Украине Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
12:30
В Алайском районе выявили экологические нарушения на муниципальном предприятии В Алайском районе выявили экологические нарушения на му...
12:06
Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары
12:00
«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
11:39
Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
11:36
В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов