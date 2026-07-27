Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Фото из интернета. Сейтек Жумакадыр уулу

До назначения Сейтек Жумакадыр уулу занимал должность директора Консульского департамента МИД. Занимался вопросами защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом, а также улучшением консульских услуг.

Владеет кыргызским, русским, китайским, английским и турецким языками.