12:32
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра иностранных дел

Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

из интернета
Фото из интернета. Сейтек Жумакадыр уулу

До назначения Сейтек Жумакадыр уулу занимал должность директора Консульского департамента МИД. Занимался вопросами защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом, а также улучшением консульских услуг.

Владеет кыргызским, русским, китайским, английским и турецким языками.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383187/
просмотров: 2552
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР встретился с главами внешнеполитических ведомств государств ШОС
В Чолпон-Ате пройдет заседание Совета министров иностранных дел государств ШОС
Садыр Жапаров встретился с главой МИД Беларуси в Чолпон-Ате
Глава МИД Беларуси посетит Кыргызстан
Глава МИД КР гордится, что работает в бывшем кабинете Садыра Жапарова
В МИД рассказали, как изменился порядок оформления рабочих виз для иностранцев
КР усилит дипмиссию в Нью-Йорке перед началом работы Совета Безопасности ООН
МИД Кыргызстана рассказал, как оценивают эффективность работы посольств
МИД: Кыргызстан не нарушает санкционные режимы
Кыргызстан введет институт выездных послов для оптимизации расходов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья
РФ&nbsp;всегда уважала самостоятельный и&nbsp;независимый путь Кыргызстана&nbsp;&mdash; Захарова РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова
Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и&nbsp;членов семьи, подписан в&nbsp;России Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России
Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину &laquo;заморозить&raquo; конфликт в&nbsp;Украине Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
12:30
В Алайском районе выявили экологические нарушения на муниципальном предприятии В Алайском районе выявили экологические нарушения на му...
12:06
Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары
12:00
«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
11:39
Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
11:36
В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов