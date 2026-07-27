Сейтек Жумакадыр уулу назначен заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По его данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
До назначения Сейтек Жумакадыр уулу занимал должность директора Консульского департамента МИД. Занимался вопросами защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом, а также улучшением консульских услуг.
Владеет кыргызским, русским, китайским, английским и турецким языками.