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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Кремль ответил на предложение Токаева «заморозить» конфликт в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Интерфакса», что Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить войну в Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО в Украине.

«Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — цитирует Пескова «Интерфакс».

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При этом Песков сказал, что с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». «Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира.

«Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383181/
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