12:32
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

С 30 июля по 1 августа будут перекрывать дорогу Тамчи — Чолпон-Ата

С 30 июля по 1 августа на автодороге от международного аэропорта «Тамчы» до Чолпон-Аты будут вводиться временные ограничения движения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, дорогу будут периодически перекрывать в связи с государственными визитами президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, в эти дни на Иссык-Куле пройдет неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Аскат Алагозов принес извинения жителям Иссык-Кульского района и отдыхающим за временные неудобства и попросил с пониманием отнестись к кратковременным ограничениям движения, отметив, что они связаны с проведением важных международных мероприятий, направленных на укрепление внешних связей Кыргызстана.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383176/
просмотров: 4962
Версия для печати
Материалы по теме
«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
С 30 июля по 1 августа на дороге Тамчи — Чолпон-Ата введут ограничения
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
Базу отдыха НАН КР оштрафовали за перелив сточных вод
Пляж в Григорьевке утопает в мусоре
Музыка, искусство и ветер. Как прошел KOLFEST на Иссык-Куле
Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
В 2026 году из озера Иссык-Куль извлекли более 50 тысяч метров рыболовных сетей
Девушка заявила об изнасиловании в палатке на пляже Иссык-Куля
Минприроды оштрафовало владельцев четырех теплоходов на Иссык-Куле
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья
РФ&nbsp;всегда уважала самостоятельный и&nbsp;независимый путь Кыргызстана&nbsp;&mdash; Захарова РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова
Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и&nbsp;членов семьи, подписан в&nbsp;России Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России
Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину &laquo;заморозить&raquo; конфликт в&nbsp;Украине Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
12:30
В Алайском районе выявили экологические нарушения на муниципальном предприятии В Алайском районе выявили экологические нарушения на му...
12:06
Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары
12:00
«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
11:39
Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
11:36
В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов