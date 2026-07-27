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Власть

Кабмин Кыргызстана хочет увеличить субсидии импортерам ГСМ до 30 процентов

Кабмин предложил изменить порядок предоставления государственных субсидий импортерам нефтепродуктов, чтобы сдержать рост цен и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас субсидии предусмотрены в основном для топлива, доставляемого по железной дороге. Новый порядок предлагают распространить и на нефтепродукты, которые ввозят из третьих стран через государственную границу другими видами транспорта.

Мера должна расширить альтернативные маршруты поставок. В документе упоминается возможность импорта топлива из Китая, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Также предлагается обновить расчетную стоимость закупки нефтепродуктов. Для бензина АИ-92 ее хотят установить на уровне 1,1 тысячи долларов за тонну, для дизельного топлива — 1,2 тысячи долларов, для автомобильного сжиженного газа — 700 долларов. Бензин АИ-95 из перечня субсидируемых видов топлива исключат.

При расчете помощи будут учитывать не только стоимость самого топлива, но и расходы на его доставку в Кыргызстан. Максимальный размер субсидии предлагают увеличить с 20 до 30 процентов.

Одновременно требования к импортерам ужесточат. Они должны будут предоставлять контракты, счета-фактуры, документы о транспортных расходах и другие подтверждающие материалы.

Заявки на субсидирование топлива, ввезенного из третьих стран, сможет принимать и проверять Государственная таможенная служба.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383139/
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