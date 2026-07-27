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Власть

Месть за критику? Мэрия начала срезать входную группу офиса 24.kg

Сегодня представители мэрии Бишкека пришли в офис информационного агентства 24.kg и начали демонтировать входную группу. Помещение, в котором работает редакция, находится в аренде.

24.kg
Фото 24.kg

Официальных документов с обоснованием демонтажа представлено не было. При этом в частном разговоре один из представителей муниципалитета заявил, что происходящее связано с критическими публикациями 24.kg в адрес мэрии.

Редакция расценивает такие действия как возможное давление на независимое СМИ и попытку мести за профессиональную деятельность журналистов.

24.kg требует от муниципалитета публично объяснить, на каком основании начат демонтаж, кто отдал соответствующее распоряжение и почему работы проводятся без предварительного уведомления редакции и собственника помещения.

Редакция готовит официальные запросы в мэрию и правоохранительные органы. Позиция муниципалитета будет опубликована сразу после ее получения.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383107/
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