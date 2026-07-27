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Власть

Строительство железной дороги Балыкчи — Кочкор обошлось в пять раз дешевле

Президент Садыр Жапаров на открытии железнодорожной ветки Балыкчи — Кочкор заявил, что Кыргызстан построил ее собственными силами и значительно дешевле, чем предлагали иностранные компании.

По его словам, железная дорога протяженностью 63 километра полностью завершена. Во время строительства провели около 1 миллиона кубометров взрывных работ и расчистили 8 километров горного участка.

Стоимость строительства 1 километра составила 955 тысяч долларов.

«Когда мы начинали этот проект, провели конкурс среди ближних и дальних соседей. Они предлагали построить 1 километр дороги за сумму от 4,8 миллиона до 6,8 миллиона долларов. Мы поняли, что это дорого, рискнули и начали строительство собственными силами. В итоге завершили 1 километр всего за 955 тысяч долларов», — сказал глава государства.

Он также сравнил стоимость железной дороги с альтернативной трассой север — юг. По словам Садыра Жапарова, строительство 1 километра автодороги Балыкчи — Джалал-Абад протяженностью 433 километра оценивали в 2,5 миллиона долларов. При этом трасса до сих пор полностью не введена в эксплуатацию.

«Почему стоимость была настолько завышена? Конечно, половину этой суммы съели. Железную дорогу и автомобильную трассу сравнивать нельзя: железная дорога дороже и сложнее в строительстве. Но даже при этом мы построили 1 километр железной дороги всего за 955 тысяч долларов», — заявил президент.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383068/
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