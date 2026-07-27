Путин ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о статусе представительств МВД

В России завершили процедуру ратификации межправительственного соглашения о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции с Кыргызстаном. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ.

Соглашение принято в Бишкеке 26 ноября 2025 года и актуализирует статус российского представительства МВД в столице, которое учредили после подписания межправительственного соглашения в 2017-м.

Оно предусматривает преобразование в Москве представительства Государственной службы миграции при правительстве КР в представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР. Также в российской столице планируют открыть представительство Министерства внутренних дел КР и определить его функционал.

Кыргызстан откроет в Москве представительство МВД, а представительство Государственной службы миграции при кабмине КР будет преобразовано в представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.