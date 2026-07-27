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Власть

Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России

Президент России подписал закон, который обязывает трудовых мигрантов содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Документ опубликован на сайте правовых актов.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан президентом России

Согласно закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают.

Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом размер такой величины не должен превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе.

Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года, а Соцфонд РФ — данные об их трудовой деятельности. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383045/
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