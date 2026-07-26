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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил лидеру России Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине при содействии мировых держав. Об этом он заявил в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК в Омске, сообщают местные СМИ.

Акорды
Фото Акорды. Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине

Касым-Жомарт Токаев при этом отметил неясность природы этого конфликта.

«Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе для нас... Мое скромное мнение — может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0. Там достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира... Жалко, конечно, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, на руку и в радость противникам и России, и украинского государства», — сказал он.

В качестве примера глава Казахстана привел конфликт между Азербайджаном и Арменией, происхождение которого, по его словам, было очевидным и укорененным в истории. В случае с Украиной, отметил Касым-Жомарт Токаев, ситуация выглядит значительно сложнее.

Владимир Путин подробно рассказал ему о ситуации в зоне специальной военной операции, заявил позже журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна».

Президент России, отвечая на предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева «заморозить» конфликт в Украине, подробно рассказал ему о ходе специальной военной операции, добавил Дмитрий Песков и указал, что Украина может завершить конфликт «до конца суток», если примет «соответствующие решения».
Ссылка: http://24.kg/vlast/383033/
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