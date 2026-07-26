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Власть

О реализации масштабных инфраструктурных проектов рассказал президент КР

В Кыргызстане по итогам 2025 года объем грузовых перевозок достиг 11 миллионов тонн — на 36 процентов больше по сравнению с 2021-м, когда показатель составлял 7 миллионов тонн. Это один из лучших результатов за всю историю отечественной железнодорожной отрасли, заявил президент Садыр Жапаров на церемонии открытия железной дороги Балыкчи — Кочкор.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. О реализации масштабных инфраструктурных проектов рассказал Садыр Жапаров

За тот же период значительно увеличился и пассажиропоток: если в 2021 году железнодорожным транспортом воспользовались 255 тысяч человек, то в 2025-м — уже 432 тысячи. Рост составил 69 процентов.

«Такая динамика свидетельствует о неуклонном повышении эффективности работы железнодорожной отрасли, укреплении доверия граждан к этому виду транспорта и дальнейшем усилении его роли в транспортной системе страны», — сказал глава государства и напомнил о недавнем старте строительства железной дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата.

Он также отметил, что в будущем начнется строительство железной дороги Кочкор — Кара-Кече — Макмал. Этот стратегический проект соединит север и юг республики единой железнодорожной магистралью, обеспечит связь Кара-Кечинского угольного месторождения с промышленными центрами, выведет внутренние грузовые перевозки и логистические возможности КР на качественно новый уровень.

Особо подчеркнут мультипликативный эффект. Реализация этих масштабных инфраструктурных проектов позволит объединить внутреннюю железнодорожную сеть Кыргызстана в единую систему, укрепить транспортную связанность страны, углубить экономическую интеграцию регионов, а также придать мощный импульс устойчивому развитию промышленности, туризма и логистики.

«В перспективе это направление станет частью международного железнодорожного коридора Китай — Кыргызстан — Узбекистан. В результате КР превратится в стратегический транспортный хаб, соединяющий континенты.

Это расширит транзитный потенциал республики, увеличит экспорт, привлечет новые инвестиции и обеспечит рост туристического потока, который сегодня уже достиг 13 миллионов человек, создав прочный фундамент для устойчивого экономического роста», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383032/
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