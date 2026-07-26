12:31
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова

Основным достижением Кыргызстана и России является стратегический характер союзничества, который закреплен не только в документах и декларациях, но и проявляется в ежедневной повестке. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

из архива
Фото из архива. Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По ее словам, отношения прошли проверку временем.

«Россия всегда была рядом. Россия, с одной стороны, уважала внутренний, самостоятельный, независимый путь, который выбрал Кыргызстан, а с другой — всегда готова была прийти на помощь тогда, когда она была необходима», — отметила Мария Захарова и добавила, что РФ не вмешивалась во внутреннюю повестку КР и не претендовала на доминирующую роль.

Она подчеркнула, что Кыргызстан всегда отвечал взаимностью, а отношения между двумя странами выходят далеко за рамки официального взаимодействия и включают многочисленные связи между людьми — совместные семьи и браки, бизнес и экономические связи, сотрудничество в сферах культуры, образования и стажировок.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383030/
просмотров: 6849
Версия для печати
Материалы по теме
Это победа Бишкека. МИД России о членстве Кыргызстана в Совете Безопасности ООН
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья
Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и&nbsp;членов семьи, подписан в&nbsp;России Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России
Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину &laquo;заморозить&raquo; конфликт в&nbsp;Украине Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине
Председатель КНР Си&nbsp;Цзиньпин посетит Кыргызстан с&nbsp;государственным визитом Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
12:30
В Алайском районе выявили экологические нарушения на муниципальном предприятии В Алайском районе выявили экологические нарушения на му...
12:06
Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары
12:00
«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
11:39
Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
11:36
В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов