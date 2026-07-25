Передачу земель в аренду на 49 лет прокомментировал министр юстиции КР

Министр юстиции Аяз Баетов прокомментировал вопрос передачи земель в аренду на 49 лет.
По его словам, эта норма действует с 1992-го.
«За прошедшие годы отмечены случаи, когда земельные участки предоставлялись в аренду на 49 лет. Однако арендаторы, получившие их, не вели строительные работы и фактически лишь удерживали землю.
В связи с этим президент поставил перед нами задачу: не предоставлять участки сразу на 49 лет, а первоначально только на 10 лет. Если арендатор инвестирует, то продлевать срок аренды до 25 лет. После вложения полной суммы, предусмотренной договором, продлевать срок аренды до 49 лет», — отметил глава Минюста.
Сейчас, по его словам, вопрос находится на рассмотрении.
«Безусловно, земельные ресурсы не резиновые. Речь прежде всего о земельных участках, которые выделяли ранее. В случае предоставления новых земельных участков их будут передавать исключительно на вышеуказанных условиях и в интересах государства», — подчеркнул Аяз Баетов.
Ранее глава государства Садыр Жапаров развеял опасения граждан по поводу долгосрочной аренды земли инвесторами.