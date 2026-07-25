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Власть

В Кыргызстане отметили 82-летие Таласской области

Фото кабинета министров. Таласской области исполнилось 82 года

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев посетил праздничные мероприятия, посвященные 82-летию образования Таласской области.

Выступая перед жителями региона, глава кабмина подчеркнул его историческое значение, назвав Талас местом мира, согласия и добрососедства. Он напомнил о выдающихся уроженцах края — Манасе, герое Чолпонбае Тулебердиеве и писателе Чингизе Айтматове. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Адылбек Касымалиев также рассказал об инфраструктурном развитии региона. В последние годы при поддержке президента в Таласской области реализуют масштабные социально-экономические инициативы. Ввод ряда объектов приурочат к 35-летию независимости Кыргызской Республики.

В частности, в Таласском районе строители продолжают полную реконструкцию историко-культурного комплекса «Манас Ордо», а в Айтматовском районе возводят культурно-мемориальный комплекс «Айтматов Ааламы». Кроме того, упомянули о модернизации международной трассы Суусамыр — Талас — Тараз и запуске малой ГЭС «Бала-Саруу».

В рамках рабочей поездки председатель кабинета министров провел совещание, посвященное праздничным мероприятиям к 35-летию независимости Кыргызской Республики, которые пройдут 11-12 сентября в Таласе.
Ссылка: http://24.kg/vlast/382983/
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