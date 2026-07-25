Работа Конституционного суда будет скорректирована: президент подписал поправки

Президент подписал закон о внесении изменений в Закон «О Конституционном суде Кыргызской Республики».

Поправки регулируют порядок рассмотрения обращений, подготовки дел и исполнения решений КС КР.

Теперь обращение в Конституционный суд может подаваться в письменной форме с подписью уполномоченного лица либо в электронной форме в соответствии с требованиями регламента.

Документом также упорядочена процедура рассмотрения поступивших обращений. Председатель КС должен поручать проверку обращения одному из судей. Решение о принятии обращения к производству либо об отказе в его принятии принимается большинством голосов присутствующих на заседании судей не позднее 30 дней со дня регистрации документа.

Определены сроки подготовки дел к рассмотрению судьей-докладчиком. Это зависит от категории дела, поэтому подготовка может занимать от двух недель до двух месяцев.

Узаконена письменная процедура рассмотрения отдельных категорий дел. Например, дела об официальном толковании Конституции, проверке конституционности международных договоров, спорах о компетенции между ветвями государственной власти, даче заключений к проектам поправок в Конституцию, соблюдении порядка выдвижения обвинения против президента, по запросам судей о конституционности нормативного акта, от которого зависит разрешение конкретного дела, о пересмотре решений КС КР, разъяснении решений и заключений КС КР.

Правовые позиции Конституционного суда, изложенные в мотивировочной части его решений, заключений, определений и постановлений и содержащие толкование конституционных положений либо выявляющие конституционно-правовой смысл норм права, являются обязательными.

Законопроекты, подготовленные во исполнение решений и заключений КС КР, будут вноситься без общественного обсуждения как неотложные и рассматриваться парламентом во внеочередном порядке.