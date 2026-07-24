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Власть

США ввели новые пошлины в отношении 60 стран, включая Россию

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах на импортные товары от 60 торговых партнеров. Размер пошлин составляет 10 процентов и 12,5 процента. Министерство торговли США заявило, что новые пошлины затрагивают 99,4 процента импорта, пишет Meduza.

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Решение ввести пошлины администрация Трампа обосновала тем, что страны, на которые они распространяются, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

В список стран, импорт из которых будет облагаться пошлиной по ставке 12,5 процента, включены Россия и Китай.

Для товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит 10 процентов или 12,5 процента с учетом действующих торговых тарифов.
Ссылка: http://24.kg/vlast/382968/
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