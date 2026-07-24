Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК

Президент Садыр Жапаров встретился с бывшим депутатом Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Асанбековым и поручил компетентным государственным органам еще раз всесторонне изучить вопрос, связанный с его депутатским мандатом.
Об этом сообщила сторонница экс-депутата Карачач Шакирова в социальных сетях.
Напомним, в апреле 2026 года ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова на основании его личного заявления. Позже, во время встречи президента с жителями Жумгальского района, Асанбеков заявил, что написал заявление о сложении мандата под давлением и из-за угроз. Тогда Садыр Жапаров пообещал лично разобраться в этой ситуации.