Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК

Президент Садыр Жапаров встретился с бывшим депутатом Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Асанбековым и поручил компетентным государственным органам еще раз всесторонне изучить вопрос, связанный с его депутатским мандатом.

Об этом сообщила сторонница экс-депутата Карачач Шакирова в социальных сетях.

Фото из интернета. Бывший депутат БГК Жаныбек Асанбеков

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По ее словам, глава государства лично выслушал Асанбекова и поручил провести объективную проверку всех обстоятельств. Она выразила надежду, что по итогам рассмотрения будет принято справедливое решение.

Напомним, в апреле 2026 года ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова на основании его личного заявления. Позже, во время встречи президента с жителями Жумгальского района, Асанбеков заявил, что написал заявление о сложении мандата под давлением и из-за угроз. Тогда Садыр Жапаров пообещал лично разобраться в этой ситуации.

Незадолго до этого, еще будучи депутатом, Жаныбек Асанбеков активно добивался проверки строительства жилого комплекса компании «Нурзаман» возле действующего кладбища в селе Орто-Сай. Он заявлял о нарушении санитарных норм, законности выдачи разрешительных документов и обращался в прокуратуру и другие госорганы с требованием дать правовую оценку.