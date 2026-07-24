12:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК

Президент Садыр Жапаров встретился с бывшим депутатом Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Асанбековым и поручил компетентным государственным органам еще раз всесторонне изучить вопрос, связанный с его депутатским мандатом.

Об этом сообщила сторонница экс-депутата Карачач Шакирова в социальных сетях. 

из интернета
Фото из интернета. Бывший депутат БГК Жаныбек Асанбеков
По ее словам, глава государства лично выслушал Асанбекова и поручил провести объективную проверку всех обстоятельств. Она выразила надежду, что по итогам рассмотрения будет принято справедливое решение.

Читайте по теме
Экс-депутат заявил Жапарову, что отказался от мандата после давления и угроз

Напомним, в апреле 2026 года ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова на основании его личного заявления. Позже, во время встречи президента с жителями Жумгальского района, Асанбеков заявил, что написал заявление о сложении мандата под давлением и из-за угроз. Тогда Садыр Жапаров пообещал лично разобраться в этой ситуации.

Незадолго до этого, еще будучи депутатом, Жаныбек Асанбеков активно добивался проверки строительства жилого комплекса компании «Нурзаман» возле действующего кладбища в селе Орто-Сай. Он заявлял о нарушении санитарных норм, законности выдачи разрешительных документов и обращался в прокуратуру и другие госорганы с требованием дать правовую оценку.
Ссылка: http://24.kg/vlast/382942/
просмотров: 9839
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья В Кыргызстане изменили правила обязательного страхования жилья
РФ&nbsp;всегда уважала самостоятельный и&nbsp;независимый путь Кыргызстана&nbsp;&mdash; Захарова РФ всегда уважала самостоятельный и независимый путь Кыргызстана — Захарова
Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и&nbsp;членов семьи, подписан в&nbsp;России Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России
Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину &laquo;заморозить&raquo; конфликт в&nbsp;Украине Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину «заморозить» конфликт в Украине
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
12:06
Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии, возникли пожары Дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и Удмуртии,...
12:00
«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
11:39
Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
11:36
В Лейлеке угольные компании нанесли ущерб государству на 201,5 миллиона сомов
11:33
В Кыргызстане устанавливают уникальный мобильный госпиталь из Индии