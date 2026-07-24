Президент КР встретился с главами внешнеполитических ведомств государств ШОС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 июля, в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области встретился с министрами иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Глава государства в своем приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год — 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений.

«Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном: безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерение.

Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий», — подчеркнул президент.

Садыр Жапаров также призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечение мира и безопасности в регионе.

Отдельное внимание президент уделил роли международного права и Организации Объединенных Наций, отметив, что избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы является высокой ответственностью.

Вместе с этим глава государства выразил уверенность, что у глав МИД ШОС будет возможность предметно обсудить ключевые вопросы политического взаимодействия, безопасности и практического экономического сотрудничества, а также создать необходимую основу для успешного проведения заседания Совета глав государств в Бишкеке.

«Важно, чтобы по итогам Бишкекского саммита мы имели четкие ориентиры развития нашей Организации на будущие годы. За 25 лет наша Организация накопила значительный опыт», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент также акцентировал внимание на необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных маршрутов, реализации совместных инвестиционных проектов и укрепления взаимодействия между государствами ШОС.

В свою очередь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил важность председательства Кыргызстана в ШОС, приоритеты организации и совместных действий.