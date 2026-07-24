Мэр Бишкека ответил на критику затянувшейся реконструкции улицы Киргизской

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал ход реконструкции участка улицы Киргизской от улицы Саадаева до Северной объездной дороги. Именно этот участок в последние месяцы неоднократно становился предметом обсуждений в социальных сетях: горожане регулярно спрашивали, когда завершатся работы, и критиковали их затянувшиеся сроки.

Во время выезда глава города объяснил, почему реконструкция занимает больше времени, чем ожидалось.

По его словам, изначально проект предусматривал только реконструкцию дороги. Однако после обращений жителей и с учетом новых требований муниципалитета было принято решение сначала построить сети канализации.

«Неправильно сначала строить дорогу, а через несколько лет снова ее разрушать, чтобы провести канализацию», — заявил Айбек Джунушалиев, комментируя недовольство горожан.

В настоящее время на объекте идет первый этап работ — прокладка канализационных труб. После его завершения дорожные строители приступят к укладке асфальта.

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Согласно проекту, участок протяженностью 4,1 километра будет полностью реконструирован и расширен до четырех полос движения. Общая ширина проезжей части составит 16 метров. Также предусмотрены строительство двух тротуаров, устройство ирригационной системы и расширение существующего моста.

В мэрии отметили, что новая канализационная сеть позволит обеспечить этой услугой около двух тысяч жителей. Глава города также поблагодарил бишкекчан за понимание и призвал с терпением отнестись к временным неудобствам, связанным со строительством.