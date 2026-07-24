Гендерное равенство: в Токтогульском районе айыл окмоту возглавила женщина

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области главой Уч-Терекского айыл окмоту назначена Бурулай Исабаева.

До нового назначения она занимала должность заместителя главы айыл окмоту.

Фото районной администрации. Бурулай Исабаева

Как сообщили в районной администрации, назначение произведено в рамках реализации политики президента по обеспечению гендерного равенства, расширению участия женщин в системе государственного управления и повышению их роли на руководящих должностях.

По данным Государственной программы Кыргызской Республики по поддержке женского лидерства до 2030 года, среди 409 глав айыл окмоту лишь 12 женщин, или 2,9 процента. При этом в 2022 году число женщин-руководителей айыл окмоту составляло 24.