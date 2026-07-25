Кыргызстан: кадровые перестановки 20-24 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Азамат Жамангулов освобожден от должности министра цифрового развития и инновационных технологий.

Он ушел по собственному желанию согласно поданному заявлению.

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Напомним, функции Минцифры перешли управделами главы государства согласно Указу Садыра Жапарова «О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации», подписанному в апреле.

До завершения реорганизации Министерства цифрового развития и инновационных технологий временное исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на заместителя министра Айбека Омор уулу.

Улан Джабуев назначен врио директора Бишкекского предприятия электрических сетей.

Он стал временно исполняющим обязанности директора Бишкекского предприятия электрических сетей — филиала ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Ранее Улан Джабуев занимал должность начальника службы сбыта электроэнергии по городу Бишкеку.

Чубак Мусаев назначен заместителем начальника Чуйского регионального управления градостроительства и архитектуры Минстроя.

Он стал заместителем начальника Чуйского регионального управления градостроительства и архитектуры департамента градостроительства и архитектуры.

Ранее Чубак Мусаев занимал должность заведующего отделом «Градостроительных заключений и согласования проектов» управления.

Рамис Омурканов назначен мэром города Токтогула.

Прежний мэр Бекмамат Бактыбеков освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он проработал с декабря 2025 года.

Ранее Рамис Омурканов занимал должность главы айыл окмоту Уч-Терек.

Кадровые перестановки в МВД КР.

Мирлан Давлеталиев возглавил отдел внутренних дел города Майлуу-Суу.

Ислам Абрамзаев стал начальником отдела по обеспечению безопасности дорожного движения Жайылского района Чуйской области. Он сменил Самата Асанбекова.

Ранее Ислам Абрамзаев занимал должность заместителя начальника ОВД Панфиловского и

Жайылского районов.

Эльмурза Сатыбалдиев переизбран на пост президента Федерации волейбола Кыргызстана.

Бывший депутат Жогорку Кенеша был единственным кандидатом на пост главы федерации, его поддержали единогласно.

Мандат доверия в профильной спортивной организации Эльмурза Сатыбалдиев получает в четвертый раз подряд. Впервые он был избран президентом Федерации волейбола КР в 2009 году.

О кадровых перестановках с 13 по 17 июля читайте здесь.