Круглый стол 6 марта

Все чаще и чаще Кыргызстан недобро упоминается как центр производства фальшивых паспортов. К сожалению, за нелестным для страны отзывом действительно стоят факты, и самый яркий из них — это 98 кыргызских паспортов, изъятых у граждан КНР в Стамбуле.
Почему паспорт KG пользуется повышенным спросом у террористов, экстремистов, мошенников, лиц, скрывающихся от правосудия? В чем его уязвимость?
В центре внимания экспертов круглого стола самый главный вопрос: что может и обязана сделать страна, чтобы защитить свой паспорт?
В дискуссии принимают участие:
Мирлан Жеенчороев — депутат ЖК КР,
Дастан Догоев — заместитель председателя ГРС КР,
Геннадий Чалков — эксперт высшей категории Госцентра судебной экспертизы,
Бектур Абдраев — эксперт в сфере госуправления,
Кирилл Исмаилов — эксперт в сфере реализации
Модератор круглого стола — Болот Джунусов.