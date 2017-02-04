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Многострадальный Закон КР «О недрах»: каждое изменение (2012 г., 2014 г., 2016 г.) – шаг назад от интересов государства. Не пора ли остановиться?

Государственное управление горной отраслью – самым главным народным богатством Кыргызстана - регулирует Закон «О недрах». Характерно, что с 2005 года данный закон неоднократно «обогащался» изменениями и дополнениями, но всякий раз не в пользу государства.

Сейчас парламент КР рассматривает внесение очередных поправок в отдельные статьи закона. И снова не в пользу государства.

В пресс-конференции принимают участие:

Орозбек Дуйшеев – председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов КР,

Дуйшенбек Камчибеков - горный инженер, д.т.н.,

Кушбакалы Тажибаев -горный инженер, д.т.н.,

Гани Асаналиев – горный инженер-обогатитель, экс-депутат ЖК КР.
Ссылка: http://24.kg/video/39735/
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