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Государственная программа на 2017-2030 гг. по охране психического здоровья: в чем суть новой концепции

 

Министерство здравоохранения КР при широком участии заинтересованных сторон разрабатывает новую Государственную программу на 2017-2030 годы по охране психического здоровья.

На что в первую очередь нацелена госпрограмма? Какие принципы заложены в ее основу? В чем суть нового подхода, новой методологии и рекомендаций, внесенных правозащитниками рабочей группе проекта?

В пресс-конференции принимают участие:

Бермет Барыктабасова – специалист по доказательной медицине,

Бурул Макенбаева – эксперт по организации здравоохранения.
Ссылка: http://24.kg/video/38934/
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