Государственная программа на 2017-2030 гг. по охране психического здоровья: в чем суть новой концепции

Министерство здравоохранения КР при широком участии заинтересованных сторон разрабатывает новую Государственную программу на 2017-2030 годы по охране психического здоровья.



На что в первую очередь нацелена госпрограмма? Какие принципы заложены в ее основу? В чем суть нового подхода, новой методологии и рекомендаций, внесенных правозащитниками рабочей группе проекта?



В пресс-конференции принимают участие:



Бермет Барыктабасова – специалист по доказательной медицине,



Бурул Макенбаева – эксперт по организации здравоохранения.