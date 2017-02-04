04:37
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Видео

Защита прав детей в Кыргызстане: что изменилось за минувшие 20 лет? Специалисты о горьком сиротстве и счастливом детстве…

Вопрос защиты прав детей в центре внимания любого общества. И только в нашей стране на протяжении 20 лет он не теряет остроты и остается болезненной социальной проблемой.

Вместе с тем в продвижении защиты прав детей сделано немало. Характерно, что в этом направлении правительство КР вполне успешно работает в одной упряжке с международными организациями. Так, сегодня SOS-система, сосредоточенная на работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, переносит акцент в решении некоторых вопросов на законодательный уровень.
Что же думают специалисты о пройденном пути, и какие перспективы они видят в защите прав ребенка?

В пресс-конференции принимают участие:

Улук Кыдырбаев, Лира Джураева, Гульнара Асилбекова, Оксана Орозбаева, Нурбек Богачиев – представители ОФ «SOS Детские деревни Кыргызстана»
Ссылка: http://24.kg/video/31338/
просмотров: 6
Версия для печати
Популярные новости
Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена» Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена»
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе