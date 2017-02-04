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Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?

Кыргызский бизнес, особенно в сфере производства, стартовал в суровых экономических условиях. Но это не помешало отдельным предприятиям добиться стабильного роста и хорошего качества продукции.

К сожалению, не всех это радует. Почему? Отчего мы не ценим успешного отечественного производителя? Почему даже бесспорные достоинства продукции легко дискредитировать? Почему заводчане остаются один на один с надуманной кем-то проблемой?

Эту тему на пресс-конференции будут обсуждать ведущие специалисты завода «Абдыш-Ата»:

Елена Сураликина, Надежда Базуртинова, Марлис Алсеитов, Каныбек Кочкынбаев, Бектур Токторбаев, а также официальный представитель Санэпидемконтроля при МЗ КР.
Ссылка: http://24.kg/video/28880/
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