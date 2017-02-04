Когда наша любовь – лучшее лекарство: о специальной акции для маленьких пациентов Национального центра онкологии

Все дети в мире верят в новогоднее чудо, но с особой надеждой его ожидают дети, страдающие онкологическими заболеваниями.
К счастью, природа детского рака такова, что до 80 процентов маленьких пациентов можно излечить. Просто им нужна наша помощь и наша любовь. Для обеспечения детского отделения Национального центра онкологии плазмой крови проводится специальная акция – большой предновогодний концерт - средства от которого будут направлены больным детям.
Примечательно, что в тандеме с профессиональными исполнителями будут выступать известные своей активной гражданской позицией люди – Айбек Баратов, Николай Черкасов, Нурия Чойбаева и многие другие.
В пресс-конференции принимают участие:
Эмиль Макимбаев – д.м.н., профессор детской онкологии,
Нелли Абдрахманова – компания «IQ LAB», организатор мероприятия,
Елена Конева - президент общественного фонда «Help the children-SKD»,
Жан Воинов – танцор,
Марина Ким – телеведущая,
Бермет Тологонова – бизнесвумен,
Галина Кетова - актриса русского драмтеатра;
Салтанат Аширова – певица.