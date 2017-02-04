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Когда наша любовь – лучшее лекарство: о специальной акции для маленьких пациентов Национального центра онкологии

Все дети в мире верят в новогоднее чудо, но с особой  надеждой его ожидают дети, страдающие онкологическими заболеваниями.

К счастью, природа детского рака такова, что до 80 процентов маленьких пациентов можно излечить. Просто им нужна наша помощь и наша любовь. Для обеспечения детского отделения Национального центра онкологии плазмой крови проводится специальная акция – большой предновогодний концерт - средства от которого будут направлены больным детям.

Примечательно, что в тандеме с профессиональными исполнителями будут выступать известные своей активной гражданской позицией люди – Айбек Баратов, Николай Черкасов, Нурия Чойбаева и многие другие.

В пресс-конференции принимают участие:

Эмиль Макимбаев – д.м.н., профессор детской онкологии,

Нелли Абдрахманова – компания «IQ LAB», организатор мероприятия,

Елена Конева - президент общественного фонда «Help the children-SKD»,

Жан Воинов – танцор,

Марина Ким – телеведущая,

Бермет Тологонова – бизнесвумен,

Галина Кетова - актриса русского драмтеатра;

Салтанат Аширова – певица.
Ссылка: http://24.kg/video/24686/
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