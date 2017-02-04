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Кыргызстан как часть транспортной инфраструктуры ЕАЭС: экспертная оценка и прогнозы

Российские специалисты особо выделяют Кыргызстан как часть транспортной инфраструктуры ЕАЭС. По их мнению, наша страна является наиболее перспективной для будущего международного транспортного коридора.

Но какова ситуация на сегодняшний день? Почему Кыргызстан крайне осторожно осваивает транспортные просторы ЕАЭС и традиционно востребованным до сих пор остается направление Кыргызстан – Казахстан - Россия? Изменится ситуация ли в ближайшее время? Какие крупнейшие логистические компании держат Кыргызстан под прицелом новых направлений?

В пресс-конференции принимают участие:

Сергей Круглов - президент DPD в России и СНГ,

Говард Син - эксперт, генеральный директор «DPD Кыргызстан»,

Сергей Денисов - управляющий директор «DPD Казахстан».
Ссылка: http://24.kg/video/24324/
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