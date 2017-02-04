Лидеры ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек» о решении Верховного Суда

Верховный суд не поддержал решение Первомайского суда о пересчете

голосов на некоторых избирательных участках по заявлению партии «Бутун

Кыргызстан Эмгек».



Мотивация на этот раз оказалась предельно простой: партийцы опоздали с

подачей жалобы в ЦИК по результатам на спорных участках. Так ли это на

самом деле, и что намерены предпринять в «Бутун Кыргызстан Эмгеке» в

ближайшее время?



В пресс-конференции принимают участие:



Адахан Мадумаров – лидер ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек»,

Надира Нарматова – экс-депутат ЖК КР