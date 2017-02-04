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Простая история: как за 20 лет превратить болото в цветущий сад и остаться ни с чем

Выражение «трудом можно сделать сказку» для Паншера Малоэра, жителя села Александровки Московского района, не просто фигура речи. Потому что начиная с 1990 года и по сей день он исключительно своим трудом и трудом своей семьи превратил обычное сельское болото в красивый плодоносящий сад, куда охотно приходят односельчане отдохнуть в тени яблонь, груш, тополей и дубов.

«Ничейное» болото было передано в пользование Ибласу Малоэру (отцу Паншера) как труженику тыла ВОВ и ветерану труда бывшим председателем колхоза «Дружба» Арсмане Исмаевым также, как и всем остальным ветеранам Великой Отечественной войны (всего 68 человек).

После кончины в 2011 году труженика тыла ВОВ, ветерана труда Ибласа Малоэра началась и продолжается до сих пор тяжба между новыми представителями власти и семьей Малоэр за бывшее болото, ставшее чудесным садом. Чья возьмет?

В пресс-конференции принимают участие:

Паншер Малоэр – владелец болота/сада,

Арли Юнуза – житель Александровки,

Арсмане Исмаев – бывший председатель колхоза «Дружба»,

Оксана Жданова – адвокат.
Ссылка: http://24.kg/video/21447/
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