Простая история: как за 20 лет превратить болото в цветущий сад и остаться ни с чем

Выражение «трудом можно сделать сказку» для Паншера Малоэра, жителя села Александровки Московского района, не просто фигура речи. Потому что начиная с 1990 года и по сей день он исключительно своим трудом и трудом своей семьи превратил обычное сельское болото в красивый плодоносящий сад, куда охотно приходят односельчане отдохнуть в тени яблонь, груш, тополей и дубов.



«Ничейное» болото было передано в пользование Ибласу Малоэру (отцу Паншера) как труженику тыла ВОВ и ветерану труда бывшим председателем колхоза «Дружба» Арсмане Исмаевым также, как и всем остальным ветеранам Великой Отечественной войны (всего 68 человек).



После кончины в 2011 году труженика тыла ВОВ, ветерана труда Ибласа Малоэра началась и продолжается до сих пор тяжба между новыми представителями власти и семьей Малоэр за бывшее болото, ставшее чудесным садом. Чья возьмет?



В пресс-конференции принимают участие:



Паншер Малоэр – владелец болота/сада,



Арли Юнуза – житель Александровки,



Арсмане Исмаев – бывший председатель колхоза «Дружба»,



Оксана Жданова – адвокат.